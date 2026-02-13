L’Union Berlin si presenta sabato 14 febbraio alle 15:30 ad Amburgo con l’obiettivo di portare a casa punti, in una trasferta che si annuncia difficile contro il neopromosso che cerca di confermare la buona forma in casa.

L'Union Berlin è attualmente in una posizione tranquilla ma non troppo, e cerca punti nella trasferta sul campo del neopromosso Amburgo. I Rothoesen hanno trovato una vittoria di platino sul campo dell'Heidenheim, la loro prima affermazione stagionale a 6 anni dall'ultima volta. Un successo pesante che tiene a distanza di sicurezza in terzultimo posto affossando una diretta concorrente alla.

Amburgo-Union Berlin (sabato 14 febbraio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici

Sabato alle 15:30, l’Hoffenheim di Ilzer si prepara ad affrontare l’Union Berlin in un match decisivo.

L'incontro tra Union Berlin e Mainz 05 si disputa sabato 10 gennaio 2026 alle ore 15:30, nel sedicesimo turno di Bundesliga.

Union Berlino-Amburgo 0-0: highlights

Heuer Fernandes salva l'Amburgo: rigore sventato, Union Berlino stoppato sullo 0-0. L'Union Berlino e l'Amburgo si dividono equamente la posta in palio con un pareggio a reti inviolate. Non poche emozioni però, perché Heuer Fernandes ha parato un rigore nei primi minuti all'ex Lilla

