Sabato 18 aprile 2026 alle 15:30 si disputerà la partita tra Union Berlin e Wolfsburg. La squadra di casa ha deciso di affidarsi temporaneamente a Marie-Louise Eta come allenatrice ad interim, dopo l'esonero di Baumgart, a seguito della sconfitta contro l’Heidenheim. La sfida si inserisce in un momento di cambiamenti per l’Union Berlin, che cerca di risollevarsi dopo la recente battuta d’arresto.

Il KO contro l’Heidenheim è costato il posto a Baumgart e l’Union Berlin ha deciso in vista della gara contro il Wolfsburg di scrivere la storia, ingaggiando Marie-Louise Eta come allenatrice ad interim. Sarà la prima storica volta per un tecnico donna in uno dei massimi campionati professionistici, in attesa di capire chi sarà il successore del tecnico ex. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Union Berlin-Wolfsburg (sabato 18 aprile 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici

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