In un giorno dedicato al lavoro, si registrano ancora tragiche perdite e infortuni. Quattordici persone hanno perso la vita, mentre nella provincia si contano circa 37 incidenti ogni giorno. Nonostante un lieve calo del 3% negli infortuni, il numero complessivo rimane elevato e la situazione si mantiene preoccupante. I dati evidenziano come il rischio sul lavoro continui a essere presente in modo significativo.

C’è ancora poco da festeggiare nel giorno dedicato al lavoro. Gli infortuni calano ma solo del 3%, una discesa lieve che racconta un quadro in chiaroscuro. Guardando ai dati della provincia di Firenze, nel 2025 sono stati denunciati 13.548 infortuni sul lavoro (37 al giorno), in leggero calo appunto rispetto ai 13.971 del 2024 (-3%). Sono i numeri ricavati dagli open data dell’Inail, che consentono di monitorare con continuità l’andamento degli incidenti e delle malattie professionali. Molto più marcato il calo degli incidenti mortali, scesi a 13 nel 2025 contro i 23 dell’anno precedente (il 2024 è stato l’anno terribile della doppia tragedia di via Mariti e del deposito Eni), con una riduzione di oltre il 43%.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un’altra festa senza sorrisi. Il lavoro uccide ancora: tredici morti. E in provincia 37 infortuni al giorno

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