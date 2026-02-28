Crescono gli infortuni e le morti sul lavoro in provincia Cgil | Una realtà drammatica

Nella provincia, si registrano un aumento di infortuni sul lavoro, malattie professionali e denunce legate alla sicurezza. Il numero di morti sul fronte occupazionale è di novantadue, un dato che potrebbe aumentare nelle prossime settimane. La crescita di questi episodi evidenzia una situazione di crisi che coinvolge lavoratori di diversi settori e richiede attenzione immediata.

Più infortuni, più malattie professionali, più denunce. E novantadue morti, un dato provvisorio destinato con ogni probabilità a crescere. È la fotografia scattata dall'"Osservatorio permanente sugli infortuni e sulle malattie professionali in Emilia-Romagna" della Cgil Emilia-Romagna, presentato.

