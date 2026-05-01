Una targa per Arianna Goracci | Competente appassionata umana

Ieri nel reparto di Psichiatria delle Scotte è stata scoperta una targa dedicata alla professoressa Arianna Goracci, scomparsa un anno fa. La targa riporta le parole “Competente, appassionata, umana” e ricorda il suo lavoro come psichiatra e docente. La cerimonia ha coinvolto colleghi, studenti e amici, che hanno partecipato alla commemorazione in sua memoria.

Ieri nel reparto di Psichiatria alle Scotte la commemorazione della professoressa Arianna Goracci, psichiatra e docente scomparsa un anno fa, cui è stata dedicata una targa. Alla cerimonia hanno partecipato il figlio, la madre e i familiari, insieme ai colleghi, agli specializzandi, infermieri e collaboratori. Sono intervenuti il professor Andrea Fagiolini, direttore della Psichiatria, il dg Antonio Barretta e la ds Maria De Marco, e gli specializzandi della scuola di Psichiatria, che hanno ricordato Arianna Goracci non solo come professionista competente e appassionata, ma anche come presenza profondamente umana. Dalle parole condivise...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Una targa per Arianna Goracci: "Competente, appassionata, umana" Notizie correlate Lutto nel giornalismo italiano, addio a una voce appassionataÈ morta in nottata, dopo una malattia fulminante, la stimata giornalista dell’Ansa e da molti anni colonna della redazione sportiva, dove ricopriva... Lutto nel giornalismo italiano, addio a una voce appassionata: “Era fuori dal comune”Certe notizie arrivano come un pugno nello stomaco: non fai in tempo a leggerle che ti manca l’aria. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Una targa per Arianna Goracci: Competente, appassionata, umana; Alle Scotte si ricorda Arianna Goracci ad un anno dalla scomparsa: esposta una targa in sua memoria in Psichiatria; COMMEMORAZIONE PROFESSORESSA ARIANNA GORACCI: TARGA IN PSICHIATRIA A SIENA; La gestione dell’insufficienza valvolare mitralica…-&- Commemorazione della professoressa Arianna Goracci. Aous: Psichiatria ricorda con una targa Arianna Goracci ad un anno dalla morteSIENA. Si è svolta nel reparto di Psichiatria dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese la commemorazione della professoressa Arianna Goracci, ... ilcittadinoonline.it COMMEMORAZIONE PROFESSORESSA ARIANNA GORACCI: TARGA IN PSICHIATRIA A SIENAA un anno dalla scomparsa, la comunità dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese ha ricordato la professoressa Arianna Goracci con una cerimonia nel reparto di Psichiatria, dove è stata scoperta ... oksiena.it Si è svolta nel reparto di Psichiatria dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese la commemorazione della professoressa Arianna Goracci, psichiatra, docente e collega molto amata, scomparsa un anno fa https://www.canale3.tv/scotte-commemorazione-di- - facebook.com facebook