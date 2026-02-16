Lutto nel giornalismo italiano addio a una voce appassionata

La giornalista dell’Ansa, conosciuta per la sua passione e professionalità, è scomparsa nella notte a causa di una malattia improvvisa. La sua morte rappresenta una perdita per il giornalismo sportivo italiano, dove lavorava da molti anni e si era affermata come una delle voci più riconoscibili. La sua presenza si era fatta notare anche per l’impegno nel raccontare le storie di atleti e eventi sportivi, spesso con uno stile diretto e autentico.

È morta in nottata, dopo una malattia fulminante, la stimata giornalista dell’Ansa e da molti anni colonna della redazione sportiva, dove ricopriva il ruolo di caposervizio aggiunto. La giornalista, che avrebbe compiuto 60 anni il prossimo 9 maggio, aveva seguito con passione e dedizione il mondo dello sport, realizzando il sogno di una vita che la portò a Roma, lontano dalla sua terra natale. La passione per il calcio le era stata trasmessa dal padre, Nino, e lei l’aveva vissuta fin da bambina con entusiasmo e curiosità. Adolescente, aveva avuto la fortuna di conoscere e frequentare Diego Maradona, vivendo in prima persona l’emozione dei mondiali di Italia ’90.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Un lutto ha scosso il mondo dell’informazione in Italia.

È deceduta a Roma, all’età di 84 anni, una figura storica del giornalismo italiano.

LUTTO IN RAI: ADDIO A LEGGENDA DEL GIORNALISMO

