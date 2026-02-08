Lutto nel giornalismo italiano addio a una voce appassionata | Era fuori dal comune

Un lutto ha scosso il mondo dell’informazione in Italia. È morto uno dei giornalisti più appassionati e rispettati, una voce fuori dal comune che ha lasciato un segno profondo. Chi lo conosceva ricorda la passione con cui seguiva ogni notizia e la determinazione con cui la raccontava. La sua scomparsa ha creato un vuoto difficile da colmare, e in redazione si sente un silenzio pesante, come se anche le parole si fossero fatte più rare.

Certe notizie arrivano come un pugno nello stomaco: non fai in tempo a leggerle che ti manca l'aria. Nelle redazioni e tra chi vive la politica ogni giorno si sente un silenzio strano, di quelli che pesano. E intanto rimbalzano messaggi, ricordi, frasi spezzate: perché quando se ne va una voce davvero libera, l'eco resta. In queste ore il mondo dell'informazione e dell'impegno civile si stringe in un dolore compatto. Non è solo tristezza: è quella sensazione di vuoto che ti prende quando capisci che certe persone non erano "solo" firme, ma presìdi.

