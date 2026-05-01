Una reggina a Montecitorio | giovani e visioni d’Europa prendono voce

Il 17 aprile presso la Camera dei Deputati si è svolto un evento che ha coinvolto oltre quattrocento giovani provenienti da diverse categorie, tra professionisti, studenti e attivisti. L’incontro ha rappresentato un momento di discussione e confronto su temi legati all’Europa e alle prospettive future, offrendo uno spazio di rappresentanza collettiva. L’evento ha visto la partecipazione di figure istituzionali e ha avuto un carattere più articolato rispetto a un semplice appuntamento formale.

Non un semplice appuntamento istituzionale, bensì un articolato esercizio di rappresentazione collettiva: così si è configurato l’incontro del 17 aprile presso la Camera dei Deputati, dove oltre quattrocento giovani, tra professionisti, studenti, attivisti e figure istituzionali, hanno preso.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate “L’Ambiente non può attendere – Diamo voce a chi non vota”, convegno a MontecitorioROMA – Mercoledì 25 marzo, a partire dalle ore 15, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà il convegno “L’Ambiente non può attendere... Libera ascolta la voce dei cittadini: "Idee e visioni innovative"Oggi, alla Sala Montelupo di Domagnano, Libera lancia un confronto aperto su territorio, turismo e nuove forme di lavoro, in vista dell’assemblea...