Libera ascolta la voce dei cittadini | Idee e visioni innovative

Oggi alla Sala Montelupo di Domagnano, Libera ha aperto un confronto con i cittadini su territorio, turismo e nuove forme di lavoro. L’iniziativa fa parte di un percorso che culminerà con l’assemblea programmatica prevista per il 25 marzo. Durante l’evento, sono state ascoltate diverse idee e visioni innovative provenienti dalla comunità locale. L’obiettivo è raccogliere opinioni e proposte sui temi trattati.

Oggi, alla Sala Montelupo di Domagnano, Libera lancia un confronto aperto su territorio, turismo e nuove forme di lavoro, in vista dell’assemblea programmatica del 25 marzo. L’obiettivo è raccogliere idee e suggerimenti dalla società civile, dalle amministrazioni locali e dalle imprese, per arricchire il dibattito politico e definire strategie concrete per il futuro della Repubblica. Due i panel in programma dalle 17.30: ’Territorio e Turismo: le nuove sfide’ e ’Nuove forme di lavoro per una nuova economia’. Al primo, interverranno l’assessora del Comune di Rimini Valentina Ridolfi, il sindaco di Santarcangelo Filippo Sacchetti, insieme a accademici, imprenditori agricoli e rappresentanti di associazioni, per discutere di identità territoriale, filiere locali e pianificazione urbana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

