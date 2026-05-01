Il Ravenna ha svolto ieri mattina una sessione di allenamento presso l’antistadio Benelli, che si è ripetuta anche questa mattina. La squadra si prepara così in vista delle prossime partite, con allenamenti programmati sia ieri che oggi. Dopo aver affrontato il test contro l’Inter in un’amichevole, i giocatori si concentrano sul lavoro sul campo. La squadra continuerà con le sessioni di allenamento nelle prossime giornate.

Ieri mattina il Ravenna si è allenato all’antistadio Benelli. Anche per la mattinata odierna è prevista una sessione. Il programma di preparazione in vista dei playoff proseguirà poi domani con l’annunciata amichevole di allenamento contro i baby dell’ Inter U23, che si sono classificati al 12° posto nel girone A di serie C. Il test è in programma alle 18, sempre allo stadio Benelli. La gara, per motivi organizzativi legati alle prescrizioni per la sicurezza, si disputerà a porte chiuse. Trovare un avversario di valore per il galoppo di domani non è stato facile. L’esigenza dello staff tecnico era quella di organizzare un confronto probante, contro una squadra di livello e, almeno, di pari categoria.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Una piccola Inter per il test del Ravenna. Poi un’altra domenica da spettatore

Notizie correlate

Ravenna, test playoff. Al Benelli l’Inter U23Il Benelli aprirà anzitempo i battenti – anche se la sfida per motivi organizzativi sarà a porte chiuse – per una partita di avvicinamento ai playoff...

Travolto da una pianta, poi da un’altra: tragedia nei boschi in Ticino, muore operaioDrammatico infortunio sul lavoro nella giornata di ieri, 14 aprile 2026, nei monti sopra Cugnasco, nel Locarnese, dove un operaio ha perso la vita...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Moratti e l'inchiesta sugli arbitri: Una cretinata rispetto a Calciopoli. Inter mai aiutata dagli arbitri; Scandalo calcio italiano, Moratti sicuro: Sembra una piccola guerra tra arbitri, non vedo paragoni con Calciopoli!; Prima si vince, poi si cambia. E l'Inter sa già bene da dove ripartire; Roma, c'è aria di scudetto. L'Inter è in Champions League.

Una piccola Inter per il test del Ravenna. Poi un’altra domenica da spettatoreAlle 18 di domani i giallorossi al Benelli contro l’Under 23 nerazzurra. Mister Mandorlini ha tutta la rosa a disposizione ... sport.quotidiano.net

Gianfelice Facchetti e la domanda di sempre: Cosa rischia l’Inter? In fondo sappiamo che…Gianfelice ha risposto con ironia e precisione al polverone sollevato con l'inchiesta su Gianluca Rocchi. Cosa rischia l'Inter? fcinter1908.it

La vittoria del campionato potrebbe aiutare il bilancio dell'Inter, compensando in parte il calo dei ricavi europei e confermando la traiettoria virtuosa avviata sotto la gestione del fondo californiano. Tutti i numeri in gioco - facebook.com facebook

In merito sempre alla famigerata riunione del 2 aprile - che a questo punto è solo una menzione in un’intercettazione - secondo la Gazzetta non si pronuncia mai l’espressione “gradimento all’Inter” ma sarebbe una sintesi del pm x.com