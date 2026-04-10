Tutto pronto per ‘Strade Bianche B12 Ferrara’ | la pedalata tra natura e solidarietà

Sabato 11 si terrà a Ferrara l’evento ciclistico ‘Strade Bianche B12 Ferrara’, una manifestazione dedicata alle bici gravel e mountain bike. La corsa prevede un percorso che attraversa aree naturali della zona, con partenza e arrivo nella città emiliana. L’iniziativa ha anche uno scopo benefico, coinvolgendo i partecipanti in una pedalata che combina sport e solidarietà. La giornata coinvolgerà ciclisti di diverse età e livelli di esperienza.

Evento sportivo a scopo benefico. ‘Strade Bianche B12 Ferrara’ è la manifestazione ciclistica per bici gravel e mtb in programma per sabato 11 con partenza e arrivo a Ferrara. La manifestazione, aperta a ciclisti di ogni livello, propone un percorso immerso nella natura che attraversa le campagne. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it A tutto Pogacar. L’avvistamento sul Poggio e la dedica speciale alle Strade Bianche 2026Roma, 26 febbraio 2026 - L'ossessione di Tadej Pogacar nei confronti della Milano-Sanremo si arricchisce di un nuovo capitolo: nei giorni in cui la... Leggi anche: Tadej Pogacar al debutto stagionale: “Strade Bianche una delle mie corse preferite, spero di essere pronto” Si parla di: Tutto pronto per ‘Strade Bianche B12 Ferrara’: la pedalata tra natura e solidarietà. Strade Bianche B12 Ferrara: raduno cicloturistico tra sport, natura e solidarietà a favore dei Frutti dell'AlberoStrade Bianche B12 Ferrara è la manifestazione ciclistica per bici gravel e mtb in programma per sabato 11 aprile 2026 con partenza e arrivo a Ferrara. L'appuntamento è stato è presentato giovedì 9 ... cronacacomune.it Presentazione dell'evento ciclistico Strade Bianche B12 FerraraGiovedì 9 aprile 2026 alle 11:00 nella sala degli Arazzi della residenza municipale di Ferrara, si terrà la conferenza stampa di presentazione della manifestazione ciclistica per bici gravel e mtb ... cronacacomune.it