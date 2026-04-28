Tragica pedalata sui colli di Bertinoro | cicloturista in sella ad una e-bike muore dopo uno scontro con un' auto

Un cicloturista è deceduto sui colli di Bertinoro dopo essere stato investito da un'auto mentre era in sella alla sua e-bike. L'incidente è avvenuto durante un'uscita in bicicletta e il conducente del veicolo coinvolto si è fermato sul luogo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le ferite riportate dal ciclista si sono rivelate letali. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell'incidente.

Stava pedalando in sella alla sua bici, quando è stato travolto da un'auto. Nell'impatto ha riportato lesioni che si sono rivelate fatali. E' morto così, nonostante la disperata corsa all'ospedale Maurizio Bufalini di Cesena, il 76enne ravennate Antonio Leo. La sciagura stradale si è consumata.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Ciclista 25enne muore dopo uno scontro frontale con moto ai Colli di San FermoUn ciclista 25enne residente a Villa di Serio ha perso la vita questa mattina, domenica 22 marzo, in un incidente stradale lungo la strada... Scontro auto-moto in Garfagnana: muore un uomo di 47 anni in sella alle due ruoteGALLICANO – Tragedia nel pomeriggio lungo la strada Fondovalle, nel cuore della Garfagnana, dove un motociclista di 47 anni ha perso la vita in un...