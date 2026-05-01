Una delle società più rispettate del centro-sud si trova in difficoltà. In Serie B, una squadra occupa attualmente il settimo posto e si sta contendendo un passaggio ai playoff. La squadra, che ha avuto un percorso positivo finora, si trova ad affrontare alcune sfide che potrebbero influire sul suo futuro in campionato. La situazione attuale desta attenzione tra tifosi e addetti ai lavori.

In Serie B c’è una squadra che sta vivendo uno strano paradosso: è la Juve Stabia, attualmente settima e in corsa per un posto ai playoff. La squadra campana negli ultimi anni si è affermata come un esempio di simbiosi tra giocatori e tifosi, un modello virtuoso e sostenibile sul fronte tecnico e gestionale, un’eccellenza rara al centro-sud Italia, dove le carenze infrastrutturali zavorrano la crescita dei club. Da una parte, quindi, la squadra di Ignazio Abate ha 50 punti e rincorre l’obiettivo playoff per il secondo anno consecutivo, avendo addirittura il quinto rendimento casalingo con una sola sconfitta al Romeo Menti di Castellammare contro il Modena per 1-2 lo scorso 22 febbraio.🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Una delle società più virtuose del centro-sud è in pericolo

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