una conferenza sul clima senza gli ostruzionisti

In Colombia si è tenuta una conferenza internazionale dedicata alle strategie per ridurre l’uso dei combustibili fossili. Più di cinquanta paesi hanno partecipato all'evento, concentrandosi su misure per favorire un passaggio più rapido alle energie rinnovabili. Durante l’incontro sono state condivise esperienze e piani di azione, senza la presenza di gruppi che normalmente ostacolano il dibattito sul clima.

Il 28 e il 29 aprile i delegati di più di cinquanta paesi si sono riuniti a Santa Marta, in Colombia, per la prima conferenza sull’abbandono dei combustibili fossili. L’evento, organizzato dalla Colombia e dai Paesi Bassi, era stato indetto all’indomani della 30esima conferenza delle Nazioni Unite sul clima (Cop30), che si era svolta a Belém, in Brasile, a novembre del 2025. Così una coalizione di paesi “volenterosi” guidata dal Brasile aveva annunciato l’intenzione di proseguire separatamente il percorso verso un piano coordinato per accelerare l’abbandono delle fonti fossili. Un ruolo di primo piano è stato invece assunto dalla Francia, che ha approfittato dell’evento per presentare una tabella di marcia per l’eliminazione completa dei combustibili fossili tra il 2030 e il 2050.🔗 Leggi su Internazionale.it

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