Conferenza stampa Sammarco pre Sassuolo Verona | Siamo senza Belghali Serdar e gli squalificati Lirola ha un problema muscolare Sul ricorso per Orban dico questo

Paolo Sammarco annuncia che l’Hellas Verona affronterà il Sassuolo senza Belghali, Serdar e i giocatori squalificati, mentre Lirola è fermo per un problema muscolare. La squadra deve fare i conti con diverse assenze importanti, che influiranno sulla formazione. Sammarco commenta anche il ricorso riguardante Orban, senza entrare troppo nei dettagli. La sfida si avvicina e il tecnico sceglie di concentrarsi sul lavoro quotidiano, consapevole delle difficoltà che attendono i suoi. La partita si giocherà domani alle 20.45 allo stadio Mapei.