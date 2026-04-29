Podismo a San Mauro Pascoli il Giro della Torre del primo maggio punta al tutto esaurito

A San Mauro Pascoli, il tradizionale Giro della Torre previsto per il primo maggio sta attirando un numero di partecipanti che si avvicina al tutto esaurito. L’evento, legato alla Festa del Lavoro, sta registrando un grande interesse tra gli appassionati di podismo, con le iscrizioni che si avvicinano alla capienza massima stabilita. La manifestazione si svolge nella giornata dedicata alle celebrazioni della ricorrenza.

Obiettivo sold out. Il Giro della Torre in programma a San Mauro Pascoli nel tradizionale appuntamento della Festa del Lavoro sta raggiungendo il tetto massimo di adesioni. Tra coloro che hanno già detto sì anche Simona Santini, la specialista dell’Atl.85 Faenza che si è aggiudicata l’edizione.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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