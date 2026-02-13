L’Iran ha ottenuto l’incarico di vicepresidente della Commissione delle Nazioni Unite per lo sviluppo sociale, scatenando forti polemiche tra molti paesi occidentali. La scelta è stata criticata perché alcuni considerano il ruolo troppo delicato per un paese che ancora affronta sanzioni e accuse di violazioni dei diritti umani. In particolare, alcuni osservatori commentano che “mettere una volpe a guardia del pollaio” rischia di compromettere l’obiettivo di promuovere un vero progresso sociale.

(Adnkronos) – La Repubblica islamica dell’Iran è stata eletta vicepresidente della Commissione delle Nazioni Unite per lo sviluppo sociale. L'elezione è stata approvata senza obiezioni durante una recente riunione della commissione presso la sede dell'Onu a New York. Il rappresentante iraniano Abbas Tajik sarà uno dei vicepresidenti della 65a sessione della commissione, che fornisce consulenza.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Questa mattina, Stefano Guerra di Mattinatese è stato scelto come presidente della 65a sessione della Commissione per lo Sviluppo Sociale all’Onu.

