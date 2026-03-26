Stefania Craxi nuova capogruppo al Senato di FI Marina Berlusconi | Grande stima sostengo apertura classe dirigente
Stefania Craxi è stata nominata capogruppo di Forza Italia al Senato. Marina Berlusconi ha espresso pubblicamente grande stima nei confronti di Craxi e ha affermato di sostenere da tempo l'apertura della classe dirigente. La nomina rappresenta un cambiamento all’interno del gruppo parlamentare e coinvolge la leadership del partito nel ramo legislativo.
Di Craxi è stata una grande sponsor Marina Berlusconi, che in merito alla nomina ha dichiarato: "Grande stima per Stefania, da tempo sostengo apertura classe dirigente" Stefania Craxi è la nuova capogruppo in Senato di Forza Italia. La figlia dell'ex premier socialista prende il posto di Maur. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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