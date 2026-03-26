Stefania Craxi nuova capogruppo al Senato di FI Marina Berlusconi | Grande stima sostengo apertura classe dirigente

Stefania Craxi è stata nominata capogruppo di Forza Italia al Senato. Marina Berlusconi ha espresso pubblicamente grande stima nei confronti di Craxi e ha affermato di sostenere da tempo l'apertura della classe dirigente. La nomina rappresenta un cambiamento all’interno del gruppo parlamentare e coinvolge la leadership del partito nel ramo legislativo.