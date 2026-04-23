Nuove indicazioni Licei classici | come cambia l’insegnamento dei latino Lettura di testi drammatici e teatrali Si comprendono meglio le dinamiche linguistiche

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso pubbliche le nuove indicazioni nazionali per i licei, in particolare per l’insegnamento del latino nei licei classici. Le modifiche prevedono un maggior peso alla lettura di testi drammatici e teatrali, con l’obiettivo di migliorare la comprensione delle dinamiche linguistiche. La consultazione rimarrà aperta a scuole e comunità accademiche per alcune settimane.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il testo delle nuove Indicazioni nazionali per i licei, aprendo una fase di consultazione che coinvolgerà scuole e comunità accademica. Tra gli indirizzi, il liceo classico rappresenta uno dei terreni più sensibili dell’intervento: il modello resta riconoscibile, ma vengono ridefinite modalità di insegnamento e obiettivi formativi. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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