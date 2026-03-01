Baseball Giaconino Lasaracina vola in America! Accordo storico con una franchigia MLB

Un giocatore italiano di baseball si prepara a volare in America dopo aver firmato un accordo con una franchigia della Major League Baseball. L’annuncio arriva pochi giorni prima dell’esordio dell’Italia nel World Baseball Classic 2026, previsto per sabato 7 marzo a Houston contro il Brasile. La notizia riguarda un talento azzurro che si appresta a confrontarsi con il massimo livello del baseball professionistico negli Stati Uniti.

A meno di una settimana dal debutto dell’Italia nel World Baseball Classic 2026, che si svolgerà sabato 7 marzo contro il Brasile a Houston, arriva una bella notizia per il movimento azzurro del batti e corri. Giaconino Lasaracina, stella della Nazionale italiana, ha infatti firmato un contratto con i Toronto Blue Jays, franchigia di MLB che disputava pochi mesi fa la serie finale delle World Series (persa poi 4-3 contro i Los Angeles Dodgers). Il battitore classe 2003, reduce da un notevole percorso di crescita nelle ultime stagioni con il Collecchio e a livello internazionale con la maglia azzurra, ha cominciato l’anno con una serie di ottime prestazioni nelle recenti amichevoli contro le squadre di Minor League dei New York Yankees e contro i Paesi Bassi, accendendo l’interesse di alcune formazioni americane. 🔗 Leggi su Oasport.it

