Ruba dagli scaffali una bottiglia di vino e si dà alla fuga

Un uomo di 35 anni di origini marocchine è stato arrestato giovedì sera nel centro storico di Trento. Secondo quanto ricostruito, ha preso una bottiglia di vino dagli scaffali e ha cercato di scappare. L’addetto alla vigilanza gli si è opposto e lui lo ha minacciato. La polizia è intervenuta e ha fermato il sospetto, che ora si trova in caserma. I clienti nel supermercato sono rimasti scioccati per i momenti di tensione.

Momenti caotici giovedì sera, 5 febbraio 2026, in un supermercato del centro storico di Trento dove un uomo, un cittadino di origini marocchine di 35 anni, è stato arrestato responsabile di aver rubato una bottiglia di vino e minacciato l'addetto alla vigilanza.

