Un documento segreto dei carabinieri, rimasto nascosto per anni, riporta che un seminarista sarebbe coinvolto nella scomparsa di Emanuela Orlandi, avvenuta nel 1983 nella cittadina vaticana. La giornalista del settimanale Giallo ha approfondito questa pista nel suo reportage sul caso, che ancora oggi rimane irrisolto. La rivelazione si aggiunge alle numerose teorie emerse nel corso degli anni sulla vicenda, senza yet fornire conferme ufficiali.

“Un seminarista è coinvolto nella scomparsa di Emanuela Orlandi”: a seguire questa pista stavolta è una giornalista del settimanale Giallo, in un servizio sul mistero della cittadina vaticana, scomparsa nel 1983. Il documento inedito. Questo nuovo scenario sul caso Orlandi emergerebbe da un “ documento segreto nascosto da mani che per anni hanno voluto proteggere il contenuto di questi fogli” (fonte: Giallo ). La giornalista Angela Corica pubblica il documento in questione: si tratta di un rapporto dei Carabinieri, indirizzato alla procura di Roma e datato 18 luglio 1983. In base a quanto si legge nell’inchiesta, nel rapporto (pubblicato su...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Un seminarista è coinvolto nella scomparsa di Emanuela Orlandi. Lo dice chiaro un documento segreto dei carabinieri nascosto per anni”: lo scoop di Giallo

Scomparsi - Emanuela Orlandi [CrimeInvestigation] DOCUMENTARIO (ITA)

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