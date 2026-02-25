Nonostante Sanremo, anche oggi, mercoledì 25 febbraio, su Rai 3 in onda c'è Chi l'ha visto?, l'inossidabile programma condotto da Federica Sciarelli. E la puntata porta in dote rivelazioni esplosive sul caso di Emanuela Orlandi. Al centro della serata tornano infatti i misteri legati alla scomparsa della ragazza. In studio verranno analizzati documenti inediti, carte riservate del Sisde dalle quali in passato sembravano essere state rimosse alcune pagine. Cosa contengono quei fogli considerati così delicati? A discuterne in diretta saranno il fratello Pietro Orlandi, il cugino Pietro Meneguzzi e l’avvocato Laura Sgrò, chiamati a commentare ogni dettaglio e a chiarire i possibili nuovi scenari che potrebbero aprirsi. La puntata allargherà poi lo sguardo su un’inchiesta internazionale, quella su Jeffrey Epstein: chi sono i predatori sessuali e quali modalità hanno utilizzato nel corso degli anni? Una fonte anonima sostiene che nella villa di Epstein sarebbero sepolti i corpi di due ragazze straniere, non statunitensi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Emanuela Orlandi, la carta del Sisde: lo scoop di Chi l'ha visto?

