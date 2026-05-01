Un veicolo trasformato in camper, sviluppato dall’allestitore francese Glénan Concept Car, è stato presentato come edizione speciale. Si tratta di HorizonVan Black Edition, realizzato a partire da un Renault Trafic. Questa versione è rivolta principalmente a chi ama praticare sport acquatici e desidera avere un mezzo compatto e funzionale per raggiungere facilmente le località di mare.

Il mare - oltre che il viaggio - è la fissazione di Glénan Concept Cars, un raffinato allestitore francese di camper: comprensibile visto che ha sede a Concarneau, nel Finistère, dove andare a vela o praticare il surf è una cosa normale. Glénan tra l'altro è il nome di un arcipelago bellissimo, al largo delle coste del Finistère, dove sorge Les Glénans che è la scuola velica più famosa del mondo, con quasi 80 anni di attività. La premessa per spiegare come i modelli dell'azienda bretone partano dall'idea che il viaggio sia importante ma ancora di più la versatilità dell'interno, sempre pensato per chi non vede l'ora di fermarsi per affrontare le onde o semplicemente a rilassarsi su una spiaggia.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Un Renault Trafic trasformato in camper per godersi il mare

NEW Renault Trafic Escapade Camper Van (2026) - First Look

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