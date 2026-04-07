Il Napoli sta pianificando di mantenere De Bruyne in rosa almeno per un'altra stagione. Nel frattempo, si attende il riscatto di Alisson Santos e si continua a seguire con attenzione la situazione del centrocampista belga. Fabrizio Romano ha fornito aggiornamenti recenti sul mercato azzurro attraverso il suo canale YouTube, offrendo dettagli sulle trattative in corso.

Dal riscatto di Alisson Santos, al futuro di De Bruyne: Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ci aggiorna sulle ultime di mercato in casa Napoli. Napoli, le ultime su De Bruyne e Santos. Riporta Romano: Il Napoli lo ha fatto. Il Napoli ha trovato un giocatore verissimo che si chiama Alisson Santos. Complimenti al Napoli. Credo che qualcuno debba anche chiedere scusa al direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, che in questo caso ha avuto un’intuizione veramente importante. Insomma, il Napoli prende Alisson Santos quando praticamente in pochi lo conoscevano, in pochi ci credevano e soprattutto era un giocatore che lo Sporting non voleva dare in prestito con diritto di riscatto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Napoli vuole godersi De Bruyne almeno per un’altra stagione

Il Napoli vuole un altro colpo “alla De Bruyne “La permanenza di Bernardo Silva al Manchester City, con l’avvicinarsi della fine della stagione, è sempre più incerta.

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Alisson Santos ha convinto il Napoli! La società vuole riscattarlo, ecco i dettagli #Fantacalcio x.com