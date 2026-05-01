Un piano per la mobilità sostenibile richiede una collaborazione tra i Comuni della valle aretina. È necessario un coordinamento tra gli enti locali per garantire scelte efficaci su un tema fondamentale per cittadini e imprese. La mancanza di una rete unitaria potrebbe indebolire il ruolo del Miv, il principale sistema di trasporto pubblico nella zona, già al centro delle discussioni.

La mobilità nel versante aretino della valle deve essere coordinata tra i Comuni per non compromettere le scelte su un tema di vitale importanza per i cittadini e le imprese e depotenziare il Miv, cardine dei trasporti pubblici nella zona. Lo ribadisce con forza il presidente dell’Area Valdarno di Confindustria Toscana Sud Daniele Gualdani che afferma: "Non si può gestire il trasporto come area unica e poi pianificare la mobilità come piccoli stati isolati". Al centro della presa di posizione la decisione del Comune di Montevarchi di avviare in autonomia un suo Piano urbano della mobilità sostenibile, il Pums, ma anche quella che viene definita, "la scarsa proattività degli altri enti locali nel dare seguito agli impegni presi in sede di Conferenza dei sindaci".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un piano della mobilità sostenibile: "I Comuni devono fare rete"

Face à L'URGENCE climatique : la montée de la DÉSOBÉISSANCE civile - Docu Complet - Y2

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