Umbria ciclabile | 11 comuni beneficiari del piano Bici in Comune per mobilità sostenibile e turismo lento

Undici comuni dell’Umbria si preparano a cambiare volto alla mobilità. Grazie al nuovo piano “Bici in Comune”, questi comuni riceveranno fondi per promuovere l’uso della bicicletta e il turismo lento. La Regione punta a rendere più facile spostarsi in modo sostenibile, coinvolgendo cittadini e visitatori. L’obiettivo è ridurre il traffico e migliorare la qualità dell’aria, puntando anche sulla valorizzazione del territorio attraverso un turismo più ecologico. Nei prossimi mesi si vedranno i primi interventi nelle piazze e lungo le strade.

Umbria in Sella: Undici Comuni al Via con il Piano Nazionale "Bici in Comune". L'Umbria si prepara a una svolta nella mobilità sostenibile e nel turismo lento, grazie all'approvazione del bando nazionale "Bici in Comune". Undici comuni della regione – Gubbio, Perugia, Todi, Bettona, Bevagna, Fabro, Giove, Marsciano, Montecchio, Montone e Spoleto – sono stati selezionati per implementare progetti volti a incentivare l'uso della bicicletta, migliorare le infrastrutture esistenti e valorizzare il territorio. L'annuncio, reso noto nella giornata di oggi, 11 febbraio 2026, segna un passo importante verso un futuro più verde e accessibile per la regione.

