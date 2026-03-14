Nasce da Roseto Valforotre la rete ciclabile intercomunale dei Monti Dauni | otto comuni insieme per il cicloturismo e la mobilità sostenibile

Da Roseto Valfortore parte la nuova rete ciclabile intercomunale dei Monti Dauni, coinvolgendo otto comuni della zona. L’obiettivo è promuovere il cicloturismo e migliorare la mobilità sostenibile tra le diverse località. La rete collegherà vari punti strategici e offrirà percorsi dedicati agli appassionati di bicicletta. L'iniziativa mira a favorire uno spostamento più ecologico e a valorizzare il territorio locale.

"Otto Comuni dei Monti Dauni uniti per creare una rete di percorsi ciclabili intercomunali, promuovere il cicloturismo e valorizzare borghi, natura e mobilità sostenibile" Il progetto prevede la realizzazione e la valorizzazione di percorsi ciclabili e ciclopedonali che collegheranno i diversi comuni coinvolti, creando una rete territoriale dedicata agli amanti della bicicletta, dell’escursionismo e delle attività all’aria aperta. Tra le possibili infrastrutture previste rientrano anche Bike Park e Pump Track, strutture sportive moderne pensate per favorire la pratica del ciclismo e attrarre nuovi flussi turistici legati al cicloturismo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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