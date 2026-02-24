A Spazio Cultura si presenta Nicaredda il nuovo romanzo di Marcella Formenti

Abbiamo visto le prove generali di Sanremo: Serena Brancale inarrivabile. Boato per Sal Da Vinci, tormentone Ditonellapiaga Sabato 28 febbraio, alle ore 17:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, a Palermo, incontro con la scrittrice Marcella Formenti per la presentazione del suo ultimo romanzo “Nicaredda”, novità editoriale di Morellini Editore.Dopo il successo del suo primo romanzo, La morte della romanziera, adesso una nuova indagine per Rosario Granata e Mario Lombardo. Stavolta si svolge tra Lampedusa e Tunisi alla ricerca dell’assassino del clown Jean De Bar, artista del Grande Circo Darix Togni, approdato di fortuna sulle coste dell’isola, e quello di una ragazza sconosciuta ritrovata morta sulla spiaggia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

A Spazio Cultura incontro con Giorgio De Michele Rosalia: si presenta il romanzo su Santa RosaliaGiorgio De Michele Rosalia porta a Palermo il suo primo romanzo dedicato a Santa Rosalia, per festeggiare la festa della santa patrona.

“Il sale dei morti”: a Spazio Cultura la presentazione del romanzo giallo di Salvatore FalzoneMercoledì 21 gennaio alle 17:30, Spazio Cultura Libreria Macaione a Palermo ospita la presentazione del romanzo giallo

Suona bene dal rock al grungeFino a giugno a Spazio T si suona bene. E’ proprio Suona bene il titolo della rassegna di musica dal vivo, pensata per dare spazio ai giovani, tra performer già conosciuti e novità assolute che so ... polesine24.it

Da archivio aziendale a spazio culturale: a Roma nasce Acea HeritageAcea apre le porte della sua storia con Acea Heritage, una mostra permanente allestita nella sede storica di Piazzale Ostiense. L’inaugurazione del nuovo spazio espositivo ha visto la partecipazione ... romatoday.it

Cirigliano riacquista il Castello Baronale del 1593 per valorizzarlo come spazio culturale per la comunità e la regione Basilicata - facebook.com facebook