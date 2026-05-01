un paradiso abbandonato

Tra le pendici del Monte Lignano, a 876 metri di altitudine, si trova un’area naturale caratterizzata da un paesaggio di straordinaria bellezza. Durante una ricerca di erba asparagina, sono stato testimone di un luogo che combina elementi di memoria, natura e silenzio. Questa zona, apparentemente abbandonata, si presenta come un anfiteatro naturale immerso in un’atmosfera di quiete e autenticità.

Tra memoria, natura e silenzi alle pendici del Monte Lignano Alla ricerca di erba asparagina, mi sono ritrovato immerso in un anfiteatro naturale di straordinaria bellezza, alle pendici del Monte Lignano, a 876 metri sul livello del mare. Un luogo che, nella mia immaginazione, era stato punto di riferimento della mia Hinn, la “donna dell’Olmo” di 50 mila anni fa, simbolo di un legame profondo tra uomo e natura. Poco prima avevo attraversato ciò che un tempo era un piccolo accampamento fortificato sopra Sant’Andrea a Pigli: oggi restano solo poche case e una pieve segnata dal tempo. Proseguendo il cammino, mi sono trovato davanti al portone di Santa Maria a Pigli, edificio che, a mio avviso, risale al XII secolo, nel pieno dei fermenti religiosi legati all’epoca di Federico II.🔗 Leggi su Lortica.it

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