tommaso paradiso annuncia una nuova versione di casa paradiso in uscita durante sanremo

Tommaso Paradiso torna con una nuova versione di “Casa Paradiso”. L’annuncio arriva proprio in vista della sua esibizione a Sanremo 2026. L’artista ha deciso di rilanciare il suo ultimo album, uscito a novembre, con una versione rivista e arricchita. La notizia ha già fatto tremare i fan, curiosi di ascoltare le novità che Paradiso porterà sul palco dell’Ariston.

Tommaso Paradiso ha annunciato la riedizione del suo ultimo album, Casa Paradiso, pubblicato a novembre, in occasione della sua partecipazione a Sanremo 2026. Casa Paradiso Sanremo Edition, la nuova versione, uscirà il prossilo 27 febbraio, in concomitanza con la serata del Festival dedicata alle cover, durante la quale il cantautore si esibirà con gli Stadio sulle note de L’ultima luna di Lucio Dalla. Naturalmente, il disco includerà I romantici, il brano che l’ex frontman dei Thegiornalisti porterà in gara sul palco dell’ Ariston. La canzone è stata scritta dallo stesso Tommaso con Davide Petrella e Davide Simonetta, che ne ha curato anche la produzione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Dopo la sua partecipazione a Sanremo, Tommaso Paradiso torna con una nuova versione di “Casa Paradiso”.

