Tommaso Paradiso nuova versione di Casa Paradiso dopo Sanremo

Dopo la sua partecipazione a Sanremo, Tommaso Paradiso torna con una nuova versione di “Casa Paradiso”. L’artista ha deciso di riproporre il brano in vista del Festival di quest’anno, puntando a coinvolgere i fan con una versione rivista e aggiornata. La scelta di rilanciare il pezzo arriva proprio nel momento in cui il cantante si prepara a salire sul palco dell’Ariston.

Tommaso Paradiso ripropone “Casa Paradiso” in una nuova edizione a ridosso della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2026. Il disco, già pubblicato lo scorso novembre, sarà disponibile in una versione arricchita che include il brano “I romantici”, canzone con cui il cantautore si presenterà alla kermesse. L’iniziativa è accompagnata dall’annuncio di un ampio tour nei palasport italiani, a partire da aprile. L’eco del palco dell’Ariston si fa sentire ben oltre le esibizioni serali. Tommaso Paradiso, figura di spicco della scena musicale italiana, ha annunciato una riedizione del suo album “Casa Paradiso” per il 27 febbraio.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Tommaso Paradiso

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

