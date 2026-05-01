Un Paese che cresce con lo zero virgola di Pil è un Paese che si sta spegnendo

Per il Primo Maggio 2026, tre sindacati nazionali hanno organizzato iniziative nel territorio piacentino concentrate sulla richiesta di un lavoro dignitoso. Tra i temi principali ci sono le condizioni occupazionali e la crescita economica, con particolare attenzione alle difficoltà di un Paese che, con uno zero virgola di Pil, rischia di rallentare ulteriormente. Le manifestazioni si svolgono in diverse località della zona, coinvolgendo lavoratori e rappresentanti sindacali.

È il tema del lavoro dignitoso a segnare le iniziative del Primo Maggio 2026 promosse da Cgil, Cisl e Uil anche nel territorio piacentino. «Parlare di lavoro dignitoso il Primo Maggio – avevano spiegato i segretari confederali – è una scelta che si colloca dentro un quadro nazionale segnato da.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Leggi anche: Ucraina, lo studio: Paese di vedove e orfani, la guerra voluta dagli USA contro l’Europa con un Paese crollato demograficamente L’unico paese dell’Europa occidentale che sta dicendo di no a TrumpIl primo ministro spagnolo Pedro Sánchez è stato finora l’unico fra i principali leader dell’Unione Europea a criticare con durezza la decisione... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Italia ferma, l’Ocse smonta la crescita promessa; Economia italiana, perché la crescita non è un’opinione; Italia, i 10 trend sul clima 2025 fotografano un Paese che non accelera; L'illusione dei conti in ordine quando la crescita non basta più. Cresce il numero di trapianti in Italia. Un'eccellenza del nostro Paese raccontata oggi in SenatoNel 2025 abbiamo raggiunto i massimi storici si legge in una nota del Ministro Schillaci. Proiettato un cortometraggio che racconta la storia di Giordano, un piccolo paziente trapiantato ... rtl.it Fumarola, o il Paese cresce unito o declinerà diviso, lavorare insiemeIl Paese o cresce unito o declinerà diviso, quindi o si lavora insieme con uno sguardo strategico e non con un approccio ideologico oppure noi saremo destinati inevitabilmente ad una lenta planata ... ansa.it Fiore di maggio (F. Concato) “E ti ricordi c’era il paese in festa, tutti ubriachi di canzoni e di allegria…” (speriamo!). Buon Primo Maggio da Lunisiana soul. Inizia il mese che ci riporterà on the road… meno due settimane! #PrimoMaggio #FioreDiMaggio #Fabio x.com Corriere della Sera. . Un canile costruito con i soldi vinti con il Superenalotto. Sembra un sogno quanto accaduto a Castagnole Monferrato, piccolo paese in provincia di Asti, ma è tutto vero. Il fortunato vincitore si chiama Luciano Quaglia e martedì 17 marzo h - facebook.com facebook