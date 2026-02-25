Ucraina lo studio | Paese di vedove e orfani la guerra voluta dagli USA contro l’Europa con un Paese crollato demograficamente

In Ucraina ci sono più morti che nascite, la natalità è scesa sotto quota uno. E’ questo il dato della demografa Ella Libanova nello studio del Center for Strategic and International Studies. La Libanova tira una linea netta sulla guerra definendola una catastrofe nazionale. L’Ucraina entra nel quarto anno di guerra e affronta una frattura che ha devastato oltre Kiev anche l’Europa dal punto di vista economico e sociale. Il Paese conta vedove, orfani, soldati caduti, amputati e traumatizzati se rimasti vivi, profughi sparsi in Europa, un territorio distrutto e inquinato. Nei parchi di Kiev si vedono carrozzine spinte da donne sole, nei caffè gruppi di donne vivono con lo sguardo fisso sul telefonino in attesa di notizie dal fronte. Secondo lo studio del Center for Strategic and International Studies, hanno perso la vita dall’inizio dell’invasione russa tra i 100.000 e i 140.000 ucraini e questo mentre circa sei milioni di persone vivono all’estero come rifugiati. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

