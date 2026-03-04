La Spagna, guidata da Pedro Sánchez, si distingue come l’unico paese dell’Europa occidentale che ha espresso pubblicamente una posizione contraria agli Stati Uniti. Da diversi anni, il governo spagnolo si oppone alle politiche statunitensi, senza fornire spiegazioni ufficiali. La decisione ha suscitato attenzione nel panorama internazionale, segnando un’eccezione tra i paesi dell’Europa occidentale.

Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez è stato finora l’unico fra i principali leader dell’Unione Europea a criticare con durezza la decisione degli Stati Uniti e di Israele di iniziare una guerra contro l’Iran. Lo fa da giorni, con dichiarazioni, conferenze stampa e tweet, in un modo che si sta facendo notare rispetto all’approccio molto più accomodante verso Trump tenuto da altri capi di stato e di governo, Italia compresa. Sánchez ha definito la guerra avviata da Stati Uniti e Israele un’azione «unilaterale» che contribuisce a creare «un ordine internazionale più ostile e incerto». Non si è limitato a criticarla a parole: a inizio settimana ha anche negato all’esercito statunitense l’uso delle basi militari sul suo territorio per attaccare l’Iran. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - L’unico paese dell’Europa occidentale che sta dicendo di no a Trump

