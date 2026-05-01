Un nuovo missile per Putin | cosa sappiamo del S-71K russo

Recentemente si è diffusa la notizia di un nuovo missile russo, denominato S-71K e soprannominato “Kovyor”. La Russia sta portando avanti lo sviluppo di sistemi d’arma a supporto delle operazioni militari in Ucraina. Il missile è stato identificato come un’arma aria-superficie e il suo nome è stato confermato da fonti militari. Le caratteristiche tecniche e le capacità operative del S-71K sono ancora in fase di analisi.

Il S-71K è un missile economico pensato per essere prodotto in massa. L’intelligence ucraina ha pubblicato una dettagliata analisi tecnica La Russia continua a sviluppare nuove armi per proseguire la guerra in Ucraina. Negli ultimi giorni è emerso il missile aria-superficie S-71K, soprannominato “Kovyor” (traducibile come “tappeto”). Si tratta di un’arma progettata per essere più economica rispetto ai tradizionali missili da crociera, ma comunque capace di sopravvivere alle difese aeree grazie a una certa riduzione della tracciabilità radar. Gli 007 di Kiev sostengono che il sistema sarebbe già stato impiegato in combattimento dalla fine del 2025.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Un nuovo missile per Putin: cosa sappiamo del S-71K russo Notizie correlate Droni armati con il Kh-Uav: cosa sappiamo del nuovo missile aria-terra russoMosca ora punta su un sistema missilistico aria-superficie a guida laser per UAV di classe MALE, con raggio d’ingaggio 2–8 km e testata... Gli 007 di Kiev svelano il nuovo missile da crociera russo: cosa c’è dietro l’Izdeliye-30L’intelligence ucraina ha reso pubblici nuovi elementi relativi a un missile da crociera di ultima generazione impiegato dalla Federazione russa,... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: La Nato ha missili per una sola settimana di guerra con la Russia, l'allarme delle intelligence europee; Il regime iraniano ha detto che manterrà il controllo sullo stretto di Hormuz; Se Putin si scopre vulnerabile; Missili russi come moltiplicatore di forza: così le armi di Putin inguaiano i jet cinesi. Un nuovo missile per Putin: cosa sappiamo del S-71K russoIl S-71K è un missile economico pensato per essere prodotto in massa. L’intelligence ucraina ha pubblicato una dettagliata analisi tecnica ... ilgiornale.it Ucraina, Putin: testato nuovo missile a medio raggio OreshnikMilano, 21 nov. (askanews) – Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che la Russia ha testato un nuovo missile a medio raggio contro un sito della Difesa ucraina. Nel discorso alla nazione ... affaritaliani.it Il presidente russo Vladimir Putin ha sentito al telefono il suo omologo americano Donald Trump e si è detto pronto a dichiarare una tregua per il periodo del Giorno della Vittoria (sulla Germania nazista nel 1945), il 9 maggio. Lo ha riferito la Tass. Tutti gli aggi - facebook.com facebook Dopo la telefonata Putin-Trump nessuna novità sull'ipotesi di tregua per il 9 maggio, mentre continuano i raid: due adolescenti uccisi nell'attacco di un drone ucraino a Belgorod. Lo riporta AFP citando il governatore della regione. Il video con cui Mosca most x.com