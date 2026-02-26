Droni armati con il Kh-Uav | cosa sappiamo del nuovo missile aria-terra russo

Mosca ora punta su un sistema missilistico aria-superficie a guida laser per UAV di classe MALE, con raggio d’ingaggio 2–8 km e testata alto-esplosiva a frammentazione da 6 kg La Federazione Russa ha svelato un nuovo vettore aria-superficie destinato ai velivoli senza pilota, confermando la progressiva centralità delle capacità di strike unmanned nei moderni scenari operativi. Dalle fonti aperte emerge che il sistema, denominato KH-UAV, è stato presentato dal bureau KBP Instrument Design nel corso del World Defense Show, tenutosi a Riyadh sotto l’egida della General Authority for Military Industries. La manifestazione saudita si è... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Kiev affonda un sottomarino russo con un drone subacqueo: cosa sappiamo del Sub Sea BabyUn nuovo drone subacqueo ucraino colpisce un sottomarino russo classe Kilo nel porto di Novorossijsk.

Nuovi droni russi nei cieli ucraini. Ecco cosa sappiamo del Geran-5Mentre il conflitto in Ucraina, oramai quasi giunto al suo quarto anniversario, continua a imperversare, l’apparato militare della Federazione Russa...

