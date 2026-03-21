Gli 007 di Kiev svelano il nuovo missile da crociera russo | cosa c’è dietro l’Izdeliye-30

L’intelligence ucraina ha pubblicato dettagli su un missile da crociera di nuova generazione usato dalla Russia, chiamato Izdeliye-30. Si tratta di un’arma che rappresenta un aggiornamento rispetto ai modelli precedenti, con caratteristiche tecniche ancora non completamente svelate. Le immagini e le informazioni diffuse forniscono un primo sguardo sul missile e sulle sue potenzialità.

L’intelligence ucraina ha reso pubblici nuovi elementi relativi a un missile da crociera di ultima generazione impiegato dalla Federazione russa, identificato come “ Izdeliye-30”. La documentazione,diffusa sul portale War&Sanctions nella sezione dedicata ai componenti d’arma, comprende un modello tridimensionale interattivo del sistema, la mappatura delle principali sottounità e l’individuazione di venti entità industriali coinvolte nella catena produttiva. L’iniziativa fa parte di una strategia di trasparenza volta a ricostruire le filiere tecnologiche e a rafforzare i meccanismi internazionali di controllo sulle esportazioni dual-use. Il nuovo missile da crociera ha una configurazione aerodinamica compatta, con apertura alare di circa tre metri e una massa complessiva idonea a trasportare una testata da 800 chilogrammi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Gli 007 di Kiev svelano il nuovo missile da crociera russo: cosa c’è dietro l’Izdeliye-30 Articoli correlati Leggi anche: Chi è il presunto attentatore del generale russo arrestato a Dubai: “Lyubomir al soldo dell’Ucraina, a Mosca per gli 007 di Kiev” Stratus, il nuovo missile da crociera tutto europeoMBDA, consorzio europeo tra i leader nel settore missilistico globale, ha rivelato il modello del nuovo missile da crociera per attacco terrestre e...