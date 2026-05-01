Un nuovo inizio che ci piace!

Ben tornati a tutti gli appassionati di wrestling con il nostro consueto aggiornamento su NXT. Questa settimana si è tenuto un evento che ha segnato un punto di svolta per il roster, dando il via a una fase completamente nuova. L’intera serata ha visto protagonisti incontri e annunci che indicano un cambiamento deciso, in continuità con quanto accaduto nel precedente appuntamento.

Ben ritrovati amici di Zona Wrestling con il nostro appuntamento settimanale con NXT. Questa settimana non si può fare altro che riallacciarsi all’editoriale della scorsa e a quanto avvenuto questo martedì ad NXT, una serata in cui una nuova era ha avuto definitivamente inizio. L’ho scritto sette giorni fa e lo ripeto a maggior ragione questa settimana: questo è il miglior momento per iniziare o ricominciare a guardare NXT, oltre ovviamente a continuare a guardare lo show. Martedì notte è come se fosse partita una nuova stagione della nostra serie preferita: nuovi protagonisti tutti da scoprire, alcuni personaggi che rimangono e possono diventare più rilevanti, mentre ci pervade la speranza che i punti forti visti finora proseguano senza clamorosi stravolgimenti e direi che questo “primo episodio” non ha deluso.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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UN NUOVO INIZIO - EP1.

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