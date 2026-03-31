Sigonella il no che ci piace ma che non basta

Il governo italiano ha negato l’autorizzazione all’utilizzo della base di Sigonella da parte di forze straniere, confermando una decisione ufficiale nelle ultime ore. La posizione è stata comunicata attraverso un pronunciamento ufficiale, che specifica le motivazioni e le condizioni che hanno portato a questa scelta. La decisione influisce sui piani delle operazioni militari coinvolgenti la base e sulle relazioni con gli alleati.