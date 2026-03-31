Sigonella il no che ci piace ma che non basta
Il governo italiano ha negato l’autorizzazione all’utilizzo della base di Sigonella da parte di forze straniere, confermando una decisione ufficiale nelle ultime ore. La posizione è stata comunicata attraverso un pronunciamento ufficiale, che specifica le motivazioni e le condizioni che hanno portato a questa scelta. La decisione influisce sui piani delle operazioni militari coinvolgenti la base e sulle relazioni con gli alleati.
Roma, 31 mar – Il rifiuto opposto dal governo italiano all’utilizzo della base di Sigonella da parte degli Stati Uniti è un episodio che rompe, anche solo per un momento, uno schema consolidato: quello per cui le decisioni operative dell’alleato americano tendono a trasformarsi automaticamente in decisioni operative sul territorio italiano. Secondo quanto emerso, alcuni velivoli diretti verso il Medio Oriente avevano previsto l’utilizzo della base siciliana senza consultazione preventiva, con il piano di volo comunicato quando gli aerei erano già in movimento. Il ministro della Difesa Guido Crosetto, informato dal Capo di Stato maggiore della Difesa, ha quindi disposto il diniego. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
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