Procrastinare | un nuovo studio svela perché rimandiamo ciò che non ci piace fare

Procrastinare, anche quando si tratta di compiti sgraditi, dipende da una reazione del cervello che blocca la motivazione, come rivela un nuovo studio condotto dall’Università di Milano e pubblicato sulla rivista scientifica “Neuroscience Today”.

Per anni abbiamo associato questo comportamento a pigrizia, scarsa disciplina o mancanza di forza di volontà. Ma la scienza racconta una storia diversa: procrastinare non è solo una scelta, è una risposta biologica del cervello. A suggerirlo è un nuovo studio che individua un meccanismo neurale capace di rallentare l’azione quando pensiamo in anticipo a qualcosa di spiacevole. Un vero e proprio «freno» della motivazione che si attiva per proteggerci dal disagio, anche quando sappiamo che rimandare non ci aiuterà. Che cosa è emerso dal nuovo studio Lo studio, pubblicato su Current Biology, parte da una domanda semplice: perché, anche quando una ricompensa è chiara e desiderabile, possiamo esitare davanti a un compito che prevede un elemento sgradevole? Per rispondere, i ricercatori hanno lavorato con macachi, un modello animale utilizzato da tempo per studiare motivazione e processi decisionali in primati con circuiti cerebrali paragonabili per struttura generale a quelli umani. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

