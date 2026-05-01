Un morto ogni 8 ore | a Lecco il grido contro la strage silenziosa nel giorno del Primo Maggio

A Lecco, nel giorno del Primo Maggio, si è tenuta una cerimonia di commemorazione presso il Caleotto, dove si trova una scultura di Pablo Atchugarry dedicata alle persone decedute durante il lavoro. La giornata ha visto momenti di raccoglimento per ricordare chi ha perso la vita in incidenti sul lavoro, in un contesto in cui si parla di una media di un morto ogni otto ore.

Commozione e cordoglio al Caleotto, lì dov'è presente la scultura di Pablo Atchugarry, eretta a ricordo di chi non è più tornato a casa dopo una giornata di lavoro, e ogni primo maggio si tiene la commemorazione a loro dedicata. Nella mattina di venerdì 1° maggio, aperta dal silenzio eseguito dal.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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