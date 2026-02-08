Il sabato nero della montagna 5 morti tra valanghe e incidenti La strage nel primo giorno delle Olimpiadi invernali

Una giornata tragica sulle montagne dell’arco alpino. Durante il primo giorno delle Olimpiadi invernali, si sono verificati diversi incidenti che hanno causato cinque morti. Valanghe e altre calamità hanno preso il sopravvento, lasciando dietro di sé una scia di dolore e distruzione. Le autorità stanno cercando di capire cosa sia andato storto e come prevenire altri incidenti simili.

È drammatico il bilancio delle valanghe che si sono staccate nella giornata di sabato sulle montagne dell'arco alpino, il manto nevoso estremamente instabile a causa del rialzo delle temperature dopo le recenti nevicate. Quattro le vittime accertate al momento: due in Trentino ed altrettante in Lombardia, dove un quinto escursionista è in gravi condizioni. Valanga anche in Valle d'Aosta, dove due scialpinisti sono usciti da soli dalla massa nevosa e stanno bene, e in Piemonte, dove uno scialpinista tedesco è stato travolto da un distacco di neve senza essere sepolto. Sono 14 in tutto gli escursionisti coinvolti.

