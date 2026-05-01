Il Primo Maggio viene ricordato dalla presidente del Consiglio attraverso un messaggio sui social media, in cui afferma che questa festa è dedicata a chi ogni giorno lavora con impegno, sacrificio e dignità per sostenere il Paese. La dichiarazione è stata pubblicata su Instagram e si rivolge a chi contribuisce quotidianamente all’attività nazionale. Nessun altro dettaglio o commento è stato fornito in merito.

Giorgia Meloni celebra il Primo Maggio con un post sui social. “Il Primo Maggio è la festa di chi ogni giorno, con impegno, sacrificio e dignità, manda avanti l’Italia “, ha scritto la presidente del Consiglio su Instagram. “Ed è anche il giorno in cui la politica deve misurarsi con i fatti. Da quando siamo al governo abbiamo scelto di farlo così: intervenendo ogni anno con misure concrete per migliorare la condizione dei lavoratori italiani. Lo abbiamo fatto con il taglio del cuneo fiscale, con gli incentivi all’occupazione, con gli interventi sulla sicurezza sul lavoro. E continuiamo a farlo rafforzando la qualità del lavoro, la tutela dei salari più bassi e il contrasto a ogni forma di sfruttamento, compreso il caporalato digitale”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Primo Maggio, Meloni: “Festa di chi ogni giorno manda avanti l’Italia”

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