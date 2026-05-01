un milione di addetti ma pochi candidati

Il settore della ristorazione italiana conta circa un milione di lavoratori, ma al tempo stesso segnala una difficoltà nel trovare nuovi candidati. La giornata del Primo Maggio, tradizionalmente dedicata al lavoro, si presenta come un’occasione per riflettere su questa disparità tra presenza di addetti e carenza di figure disponibili. I dati indicano che, nonostante la rilevanza occupazionale, il settore fatica a mantenere e attrarre nuove risorse.

Il Primo Maggio, festa del lavoro, nella ristorazione italiana ha il sapore di una contraddizione. I numeri raccontano un settore ancora centrale per l’occupazione ma incapace di trattenere e attrarre persone. Secondo il Rapporto FIPE 2026, nel 2025 gli addetti dipendenti superano quota un milione, per la precisione 1.000.328. Un dato rilevante che convive con una perdita secca del 10,3% rispetto all’anno precedente, pari a oltre 114mila posti. Non è solo una questione di quantità. È la qualità del lavoro a determinare lo scarto. L’ISTAT segnala per la ristorazione il tasso di posti vacanti più alto in Italia, al 4,8%, quasi tre volte la media nazionale dell’1,9%.🔗 Leggi su Linkiesta.it

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