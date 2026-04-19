Motor Valley Intorno ai sei giganti un ecosistema da 347 miliardi con 40mila imprese e un milione di addetti

La Motor Valley dell'Emilia-Romagna coinvolge circa 40.000 imprese e un milione di lavoratori, con un valore economico stimato in 347 miliardi di euro. Oltre ai grandi marchi automobilistici e motociclistici di fama internazionale, questa rete comprende numerose aziende specializzate e competenze diversificate. La regione si configura come un sistema integrato, in cui le attività industriali si collegano tra loro, creando un ecosistema complesso e articolato.

La Motor Valley emiliano-romagnola non è costituita solamente dai grandi marchi automobilistici e motociclistici noti in tutto il mondo, ma rappresenta una vera e propria "rete neurale" in cui competenze e specializzazioni si intrecciano, generando un valore economico e occupazionale senza pari.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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