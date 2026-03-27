Pochi addetti antincendio ed estintori non in regola | i controlli per la movida sicura

Nella giornata di oggi si è svolta una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica a Terni, durante la quale sono stati analizzati i risultati dei controlli effettuati sui pubblici esercizi e le attività di intrattenimento. Sono stati rilevati pochi addetti antincendio e estintori non conformi alle norme di sicurezza.

In prefettura il bilancio delle attività predisposte dal comitato provinciale per la sicurezza di Terni, il prefetto Antonietta Orlando: “Prevedere situazioni di rischio e contrastare l’abusivismo” Riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica a Terni per un primo monitoraggio dei controlli che hanno interessato i pubblici esercizi e le attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo. “Dall’inizio delle attività programmate e disposte in sede di comitato – fanno sapere dal Palazzo del governo - sono stati effettuati, ad oggi, 17 controlli interforze, su esercizi pubblici nel territorio cittadino e in vari Comuni della provincia. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Pochi addetti antincendio ed estintori non in regola: i controlli per la movida sicura Articoli correlati Movida a Terni, controlli di sicurezza nei locali: pochi addetti antincendio, denunciatoNella serata di ieri, 30 gennaio, la polizia di Stato di Terni, attraverso il personale della divisione polizia amministrativa e di sicurezza, ha... Movida sicura a Catania: controlli a tappeto nel weekendAnche questo fine settimana, Catania ha visto un articolato servizio di controllo interforze, disposto su ordinanza del Questore e concordato dal... Contenuti e approfondimenti su Pochi addetti Temi più discussi: Servizio Civile Universale 2026; Porto di Taranto, dieci nuovi addetti Ecoservizi operativi sulle banchine per la sicurezza; Al via i jobs days di Humangest: offerta di 2mila posti di lavoro in 50 città; La Protezione civile si allarga: più volontari e mezzi di soccorso. Gestione delle emergenze: la dotazione per gli addetti antincendioLa sicurezza antincendio in azienda non si limita alla presenza di estintori posizionati strategicamente o alla redazione di un piano di evacuazione. Il fulcro di una strategia efficace risiede nella ... puntosicuro.it Antincendio e sicurezza: addetti ai controlliAddetto/a compiti di controllo e verifica - GAe Engineering srl: 1 posto Sede di lavoro: Rho Fiera. Codice offerta Afolmet: 91765.... Addetto/a compiti di controllo e verifica - GAe Engineering srl: 1 ... ilgiorno.it Domenica 22 e lunedì 23 marzo gli italiani sono chiamati a scegliere sul futuro della giustizia. Non è una questione per pochi addetti ai lavori ma riguarda tutti noi: la nostra sicurezza, i nostri diritti, la nostra libertà. La riforma introduce tre cambiamenti chiar - facebook.com facebook