Un mazzo di fiori contro l’odio social | Vincenzo La Camera consola Pola Beltowska
Vincenzo La Camera ha portato un mazzo di fiori a Pola Beltowska, dopo le dure parole ricevute sui social. La ragazza, che si allenava a Predazzo, ha ricevuto insulti online dopo una caduta durante le gare di Milano-Cortina. La scena si è svolta davanti agli occhi di alcuni spettatori, che hanno assistito al gesto di solidarietà.
Un salto sbagliato, un attimo di esitazione, e il sogno olimpico si incrina. È quello che è accaduto a Predazzo, durante le gare dei Giochi di Olimpiadi Milano-Cortina, alla giovane atleta polacca Pola Beltowska. Un errore al trampolino le è costato l’accesso alla finale con la nazionale biancorossa. Ma a ferire più della prova mancata sono stati i commenti velenosi arrivati sui social dal suo stesso Paese. Frasi umilianti, piene di incomprensibile disprezzo. In mezzo a quella tempesta digitale, però, si è acceso un piccolo faro di umanità. È stato Vincenzo La Camera, allenatore di atletica leggera con oltre quarant’anni di esperienza e volontario ai Giochi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
MILANO CORTINA | Per la sua scarsa prestazione di ieri sera nella gara di salto con gli sci a squadre miste, la giovane atleta polacca Pola Beltowska è stata sommersa di messaggi di odio sui social media. #ANSA facebook