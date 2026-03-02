il talento di lois scrittrice a 12 anni successo per il suo primo romanzo

Una ragazza di 12 anni ha pubblicato il suo primo romanzo, attirando l’attenzione di lettori e addetti ai lavori. La scrittrice ha presentato il suo libro in una libreria locale, ricevendo numerosi complimenti e copertura sui social media. L’evento ha visto anche la partecipazione di alcuni familiari e amici, che hanno assistito alla firma delle copie e alla discussione sul suo lavoro.

Città di Castello, 2 marzo 2026 – Ad appena 12 anni ha conquistato tutti con il suo romanzo d’esordio. E’ la bella storia di Lois Turner, giovanissima autrice inglese nata e cresciuta a Città di Castell che nella Sala Rossi-Monti della Biblioteca Carducci ha presentato sabato il suo primo libro, “Rogue Blaze”. E ha saputo sorprendere il pubblico per maturità, passione e determinazione. Il romanzo, ambientato in un mondo fantastico minacciato da un pericolo imminente, racconta la storia di cinque amici alle prese con temi come l’ amicizia, fiducia, speranza e sofferenza. Con una scrittura vivace e ricca di dettagli, Lois accompagna i lettori... 🔗 Leggi su Lanazione.it

