Un esempio di rigenerazione urbana che strizza l' occhio ai turisti | l' ex scuola si trasforma in un ostello

Un ex edificio scolastico di Premilcuore è stato trasformato in un ostello aperto ai visitatori. La struttura, che un tempo ospitava le aule della scuola, è stata riqualificata per accogliere turisti e residenti. La riconversione rappresenta un intervento di rigenerazione urbana che coinvolge la comunità locale. La nuova struttura, denominata Ostello Borgo Vivo, si trova nel centro del paese e mira a favorire il turismo nella zona.

Un nuovo capitolo si apre per la comunità di Premilcuore. Gli spazi dell’edificio scolastico del paese, un tempo cuore pulsante della didattica locale e oggi riadattati per rispondere alle nuove sfide del territorio, tornano a nuova vita grazie all’apertura dell’Ostello Borgo Vivo. La struttura è.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Chianciano si trasforma: "Imprenditori edili pronti alla rigenerazione urbana"ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) di Siena accoglie con favore la presentazione del masterplan "Chianciano Terme 2035 – Progetto... Stessa anima, nuovo ritmo: l'osteria trentennale si evolve e strizza l'occhio ai giovaniPer oltre trent’anni è stato un ristorante conosciuto e molto apprezzato dai forlivesi. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Un esempio di rigenerazione urbana che strizza l'occhio ai turisti: l'ex scuola si trasforma in un ostello; La rigenerazione urbana come strumento di inclusione sociale; Calascio, la musica diventa leva di sviluppo: dal PNRR un modello di rigenerazione culturale; Progetto Illumina, da Colle Oppio parte il docu-film sulla rigenerazione urbana attraverso lo sport. Calascio, la musica diventa leva di sviluppo: dal PNRR un modello di rigenerazione culturale(Teleborsa) - Nel cuore dell’Appennino abruzzese, Calascio consolida un percorso di valorizzazione territoriale che intreccia cultura, formazione e sviluppo economico, trasformando la musica in uno st ... finanza.repubblica.it Il linguaggio del fumetto per raccontare in un murale l’identità di Ploaghe. Il sindaco: esempio di rigenerazione urbanaPloaghe. Si completa con un murale dedicato all’identità ploaghese il programma di riqualificazione urbana dell’area della piazzetta e dell’edificio ex Onmi. A darne notizia con un comunicato è il sin ... sassarinotizie.com Pfas nelle acque potabili, assessore De Luca: “Governo segua esempio della Regione Umbria nei monitoraggi" Link alla notizia nel primo commento - facebook.com facebook Ho una mia teoria sul perché i figli di papà/nepo baby nel 90% dei casi falliscano in tutto nonostante le agevolazioni ma me la tengo per me, ora potrei fare un esempio ma non lo faccio altrimenti viene giù tutto... (Semicit) x.com